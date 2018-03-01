Надо проработать вопрос продления льгот на перевозку зерна, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Нужно проработать вопрос продления льготных тарифов для перевозок зерна по железной дороге в РФ и после июля 2018 года, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Сейчас мы регулярно выходим на урожай за 100 миллионов тонн. Понятно, что у такого высокого урожая есть и обратная сторона — цены снизились, возникли проблемы с хранением и транспортировкой. Чтобы поддержать наших производителей, до 1 июля 2018 года предусмотрены льготные тарифы на перевозку зерна по железной дороге. Нужно проработать продление этой меры, обязательно, обязательно на следующие зерновые сезоны", — сказал президент.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>