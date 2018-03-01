Путин поддерживает меры ЦБ по оздоровлению банковского сектора

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Оздоровление банковской системы — очень правильный процесс, но нужно постепенно выводить на рынок санируемые банки, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"В последнее время в результате оздоровления банковской системы, и это очень правильный процесс, я его поддерживаю, под контроль государства перешел ряд финансовых активов, но нужно их энергично выводить на рынок и продавать", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>