Путин рассказал о вкладе малого и среднего бизнеса в ВВП

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП к середине следующего десятилетия должен приблизиться к 40%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

"К середине следующего десятилетия его (малого и среднего бизнеса — ред.) вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых здесь — вырасти с 19 до 25 миллионов человек", — сказал Путин, отметив, что развитие малого и среднего бизнеса является одним из масштабных резервов экономического роста страны.

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