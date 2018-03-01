Путин рассказал о росте совокупной мощности российских портов за 17 лет

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Совокупная мощность портов России с 2000-х годов выросла в три раза, превысив отметку в 1 миллиард тонн, заявил президент России Владимир Путин.

"В 1990 году мощность портов всего Советского Союза достигла 600 миллионов тонн, но из-за распада страны мы потеряли практически половину. В начале 2000-х годов мощность портов России составляла 300 миллионов тонн, за 17 лет мы увеличили её в три раза. В начале прошлого года впервые в истории совокупная мощность портов России преодолела отметку в 1 миллиард тонн. Это на две трети больше, чем показатели всего СССР", — сказал Путин в четверг, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

