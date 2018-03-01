Путин: переноса сроков для предприятий по экологическим стандартам не будет

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На экологичные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий с негативным воздействием на окружающую среду, а с 2021 года это должны сделать все предприятия с особой категорией риска для среды, переносов сроков перехода на экологичные технологии больше не будет, заявил президент России Владимир Путин.

"С 2019 года на экологичные доступные наилучшие технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. А с 2021 года это должны сделать все предприятия с особой категорией риска для окружающей среды", — сказал Путин в своем послании Федеральному Собранию.

"Мы много раз подходили к этому снаряду, и представители промышленности постоянно ссылались на трудности, с которыми они сталкивались. Все, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали, никаких переносов больше не будет", — подчеркнул президент.

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