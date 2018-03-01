Путин: переноса сроков для предприятий по экологическим стандартам не будет

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На экологичные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий с негативным воздействием на окружающую среду, а с 2021 года это должны сделать все предприятия с особой категорией риска для среды, переносов сроков перехода на экологичные технологии больше не будет, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы много раз подходили к этому снаряду, и представители промышленности постоянно ссылались на трудности, с которыми они сталкивались. Все, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали, никаких переносов больше не будет", — подчеркнул президент.
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