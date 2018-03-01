Центробанк согласился исключить 1200 бизнесменов из "черного списка"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ЦБ РФ согласился с предложением Сбербанка исключить 1200 бизнесменов из "черного списка" подозреваемых в отмывании доходов, заявил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

"ЦБ нам дал положительный ответ", — сказал Попов журналистам.

В середине февраля Попов сообщил РИА Новости, что Сбербанк подал в ЦБ предложение об исключении 1200 российских предпринимателей из "черных списков", у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов.

В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из "черного списка", формируемого Росфинмониторингом и Банком России, в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций. В такой список попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Вносимые законом изменения позволят реабилитировать тех, кто добросовестно работают, но по определенным причинам попали в список потенциально недобросовестных клиентов.