Путин призвал снизить ставку по ипотеке до семи процентов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Среднюю ставку по ипотеке нужно снижать и дальше — до семи-восьми процентов, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже десяти процентов. Разумеется, мы это знаем тоже хорошо, в каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку — до семи-восьми процентов", — сказал он.

"Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны, но стремиться нужно, безусловно, к семи процентам. Это уж точно", — добавил он.

Также Путин рассказал, что в прошлом году в России выдали около миллиона ипотечных кредитов.

"Сейчас у нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, сохраняя очень аккуратный, ответственный подход, постепенно снижать процентные ставки, повышать доступность кредитов. Рассчитываю здесь на поддержку со стороны Банка России", — подчеркнул президент.

Субсидии для семей с детьми

В январе Путин отмечал, что низкий уровень инфляции создает "все предпосылки для снижения ипотечных ставок". Он также напомнил, что по ипотечному кредитованию предусмотрены отдельные программы для многодетных семей.

С начала года семьи с двумя или тремя детьми могут взять ипотеку под шесть процентов, остальная часть субсидируется государством. В правительстве заявили, что эта спецпрограмма позволит семье снизить расходы на покупку жилья в среднем на 800 тысяч рублей — это больше размера материнского капитала.

Кроме того, семьи смогут рефинансировать уже полученные кредиты со снижением ставки до шести процентов. Ожидается, что в ближайшие годы новой программой воспользуются около пятисот тысяч семей.

Снижение ставок

В прошлом году ипотечные ставки в России впервые упали ниже десяти процентов. Как заверил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, "этот процесс будет продолжаться".

По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, к 2022 году ставки ипотечного кредитования могут снизиться до шести процентов.

По прогнозам Агентства ипотечного жилищного кредитования, ипотеку в 2018 году возьмут около полутора миллионов семей. Отмечается, что рост произойдет благодаря снижению ставок и увеличению доступности ипотеки. В Сбербанке также заявили, что 2018 год должен стать рекордным по выдаче кредитов на покупку жилья.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>