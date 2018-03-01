Путин призвал снизить ставку по ипотеке до семи процентов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Среднюю ставку по ипотеке нужно снижать и дальше — до семи-восьми процентов, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны, но стремиться нужно, безусловно, к семи процентам. Это уж точно", — добавил он.
Также Путин рассказал, что в прошлом году в России выдали около миллиона ипотечных кредитов.
"Сейчас у нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, сохраняя очень аккуратный, ответственный подход, постепенно снижать процентные ставки, повышать доступность кредитов. Рассчитываю здесь на поддержку со стороны Банка России", — подчеркнул президент.
Субсидии для семей с детьми
С начала года семьи с двумя или тремя детьми могут взять ипотеку под шесть процентов, остальная часть субсидируется государством. В правительстве заявили, что эта спецпрограмма позволит семье снизить расходы на покупку жилья в среднем на 800 тысяч рублей — это больше размера материнского капитала.
Кроме того, семьи смогут рефинансировать уже полученные кредиты со снижением ставки до шести процентов. Ожидается, что в ближайшие годы новой программой воспользуются около пятисот тысяч семей.
Снижение ставок
По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, к 2022 году ставки ипотечного кредитования могут снизиться до шести процентов.
По прогнозам Агентства ипотечного жилищного кредитования, ипотеку в 2018 году возьмут около полутора миллионов семей. Отмечается, что рост произойдет благодаря снижению ставок и увеличению доступности ипотеки. В Сбербанке также заявили, что 2018 год должен стать рекордным по выдаче кредитов на покупку жилья.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>