Развитие городов должно стать движущей силой для страны, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Развитие всех городов России должно стать движущей силой для страны, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

"Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны. Активная, динамичная жизнь России с ее огромной территорией не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города должны распространять свою энергию, служить опорой для сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России", — сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>