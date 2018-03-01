В "Роснефти" прокомментировали выход ExxonMobil из совместных проектов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Решение американской нефтяной корпорации Exxon Mobil о выходе из ряда совместных проектов с "Роснефтью" было ожидаемым, заявил РИА Новости пресс-секретарь российской компании Михаил Леонтьев.
По его словам, ситуация развивалась предсказуемо и все "к этому шло".
Решение Exxon
Как отмечается в ежегодном отчете компании, направленном в комиссию по ценным бумагам США, в 2013 и 2014 годах Exxon Mobil и "Роснефть" создали различные структуры для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ. Затем, в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против российского энергетического сектора, а во второй половине 2017 года Вашингтон кодифицировал и расширил ограничения.
В конце прошлого года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Exxon оценила свои потери от такого решения в двести миллионов долларов. Exxon Mobil в рамках совместного предприятия работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. Общая площадь участков составляет 63,6 миллиона акров (более 257 тысяч квадратных километров).