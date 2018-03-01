СМИ сообщили об угрозе срыва сделки по покупке акций "Роснефти" на $9 млрд

ПЕКИН, 1 мар — РИА Новости. Сделка китайской CEFC с Glencore по покупке акций "Роснефти" на 9,1 миллиарда долларов может сорваться. Об этом заявило китайское издание Caixin со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что китайская компания не может найти банк для предоставления кредита, чтобы оплатить часть суммы по договору.

По данным издания, статус сделки с "Роснефтью" не определен из-за того, что глава CEFC Е Цзяньмин попал под следствие.

Как рассказали источники Caixin, компания планировала выплатить за сделку четыре миллиарда из собственных средств, а остальные деньги взять в кредит у банков, в том числе у China Development Bank. Но теперь финансовые организации опасаются участвовать в сделке из-за расследования в отношении Е.

"CEFC усердно ищет средства. <…> Но правительство Китая сохраняет молчание, а местные банки колеблются", — заявил источник издания на условиях анонимности.

Он отметил, что если CEFC на найдет деньги, сделка, скорее всего, сорвется, а компанию оштрафуют.

Продажа акций "Роснефти"

Помощник Е Цзяньмина Сунь Юньфэн рассказал изданию, что CEFC ведет переговоры с российским ВТБ о двухлетнем промежуточном кредите. Российский банк пока никак не прокомментировал эти сообщения.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC. После закрытия сделки доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии этого года.

Всю сумму консорциум направит на погашение кредита, который предоставили банк Intesa Sanpaolo и ряд российских банков для покупки 19,5% "Роснефти" в ходе приватизации в декабре 2016 года.

Консорциум QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd.) ранее купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, прошедшей в конце 2016 года.