Из-за санкций: ExxonMobile отказалась от проектов с "Роснефтью"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американская нефтяная компания ExxonMobil решила выйти из совместных проектов с компанией "Роснефть" из-за санкций США и ЕС против России.

Как отмечается в ежегодном отчете компании, направленном в комиссию по ценным бумагам США, в 2013 и 2014 годах ExxonMobil и "Роснефть" создали различные структуры для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ. Затем, в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции в отношении российского энергетического сектора, а во второй половине 2017 года США кодифицировали и расширили санкции против России.

"В связи с вышеизложенным корпорация и ее аффилированные лица продолжают соблюдать все действующие законы, правила и положения. В конце 2017 года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Корпорация ожидает, что официально начнет вывод в 2018 году", — говорится в документе.

Компания оценивает свои потери от такого решения в 200 миллионов долларов.

"Стреляют в ноги"

Ситуация с вынужденным отказом американской нефтяной компании ExxonMobil от проектов с "Роснефтью" в очередной раз доказывает, что санкции против Москвы наносят ущерб американскому бизнесу, заявил РИА Новости торговый представитель России в США Александр Стадник.

"Нам могут сколько угодно рассказывать о якобы миллиардных потерях российского оборонного комплекса из-за санкций США. Однако ситуация с ExxonMobil, напротив, указывает на то, что создатели санкций используют диктаторские методы в отношении именно американского бизнеса, стреляя ему в ногу", — сказал Стадник.

"Незаконные и неуместные" санкции

Санкции Запада против "Роснефти" являются незаконными и неуместными, компания не имеет никакого отношения к кризису на Украине и не занимается политикой, заявил в конце января глава компании Игорь Сечин в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Наша компания не имеет никакого отношения к кризису на Украине, она не оказывает влияния на происходящие там политические и экономические события, а поэтому решения Совета ЕС нелогичны", — сказал Сечин, отметив, что ограничения в отношении компании "неуместны, субъективны и незаконны".

По мнению Сечина, настоящая цель санкций — нанести долгосрочный вред российскому нефтяному сектору. При этом компания успешно развивается несмотря на санкции: если в 2000 году "Роснефть" производила 4 миллиона тонн нефти, то сейчас — 281 миллион тонн нефтяного эквивалента в год.

История сотрудничества

В 2012 году ExxonMobil и "Роснефть" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предоставляющее американской компании доступ к разведке запасов нефти в акватории российской Арктики, право на бурение по новой передовой технологии в Сибири и разрешение на разведочное бурение на черноморском шельфе. Два года спустя, в сентябре 2014-го, по результатам бурения скважины "Университетская-1" в Карском море партнеры открыли новое месторождение на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1, которое назвали Победа.

Однако как раз в то время США ввели против России санкции из-за присоединения Крыма. В санкционном списке оказалась и "Роснефть".

В 2015 году ExxonMobil сообщила, что ее потенциальные убытки от приостановки деятельности в совместном предприятии с "Роснефтью" могут достичь одного миллиарда долларов.

В последние три года ExxonMobil неоднократно обращалась в Минфин с просьбой разрешить ей в порядке исключения реализацию совместных с "Роснефтью" проектов. В 2015-2016 годах она дважды получала специальную лицензию на "ограниченные административные действия" в рамках заключенных контрактов. Однако с новой американской администрацией ей договориться уже не удалось.