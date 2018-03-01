Из-за санкций: ExxonMobile отказалась от проектов с "Роснефтью"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американская нефтяная компания ExxonMobil решила выйти из совместных проектов с компанией "Роснефть" из-за санкций США и ЕС против России.
Как отмечается в ежегодном отчете компании, направленном в комиссию по ценным бумагам США, в 2013 и 2014 годах ExxonMobil и "Роснефть" создали различные структуры для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ. Затем, в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции в отношении российского энергетического сектора, а во второй половине 2017 года США кодифицировали и расширили санкции против России.
"В связи с вышеизложенным корпорация и ее аффилированные лица продолжают соблюдать все действующие законы, правила и положения. В конце 2017 года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Корпорация ожидает, что официально начнет вывод в 2018 году", — говорится в документе.
Компания оценивает свои потери от такого решения в 200 миллионов долларов.
"Стреляют в ноги"
"Нам могут сколько угодно рассказывать о якобы миллиардных потерях российского оборонного комплекса из-за санкций США. Однако ситуация с ExxonMobil, напротив, указывает на то, что создатели санкций используют диктаторские методы в отношении именно американского бизнеса, стреляя ему в ногу", — сказал Стадник.
"Незаконные и неуместные" санкции
"Наша компания не имеет никакого отношения к кризису на Украине, она не оказывает влияния на происходящие там политические и экономические события, а поэтому решения Совета ЕС нелогичны", — сказал Сечин, отметив, что ограничения в отношении компании "неуместны, субъективны и незаконны".
По мнению Сечина, настоящая цель санкций — нанести долгосрочный вред российскому нефтяному сектору. При этом компания успешно развивается несмотря на санкции: если в 2000 году "Роснефть" производила 4 миллиона тонн нефти, то сейчас — 281 миллион тонн нефтяного эквивалента в год.
История сотрудничества
Однако как раз в то время США ввели против России санкции из-за присоединения Крыма. В санкционном списке оказалась и "Роснефть".
В 2015 году ExxonMobil сообщила, что ее потенциальные убытки от приостановки деятельности в совместном предприятии с "Роснефтью" могут достичь одного миллиарда долларов.
В последние три года ExxonMobil неоднократно обращалась в Минфин с просьбой разрешить ей в порядке исключения реализацию совместных с "Роснефтью" проектов. В 2015-2016 годах она дважды получала специальную лицензию на "ограниченные административные действия" в рамках заключенных контрактов. Однако с новой американской администрацией ей договориться уже не удалось.