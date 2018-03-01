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Экономика

"Газпром" подтвердил, что обязан выплатить "Нафтогазу" $2,56 миллиарда

02:4201.03.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании Газпром. Архивное фотоСтенд компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Арбитраж в Стокгольме удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов, по результатам двух разбирательств в суде российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов США, сообщает "Газпром".

"Из заявлявшихся "Нафтогазом" денежных требований в размере 17 миллиардов долларов арбитры удовлетворили требования на сумму 4,673 миллиарда долларов в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

"Газпром" не согласен

Газовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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"Газпром" выразил несогласие с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. "Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", — говорится в сообщении.

"Газпром" будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством", — добавили в компании.

Дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом"

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" также отметил дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа, который возник с учётом итогов двух разбирательств в арбитраже Стокгольма.

"С учетом итогов двух разбирательств в отношениях "Газпрома" и "Нафтогаза" по поставкам и транзиту возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт", — говорится в сообщении "Газпрома".

Победа "Нафтогаза"

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
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Ранее "Нафтогаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании компенсацию за недопоставку согласованных для транзита объемов газа.

"По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов США за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу Нафтогаза", — сообщила украинская компания в Twitter.

Из инфографики, позднее опубликованной украинской компанией, следует, что "Нафтогаз" оценивает положительный эффект по результатам двух споров с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 3,1 миллиарда долларов. В частности, экономия у "Нафтогаза" образовалась из-за ретроактивного снижения цены для второго квартала 2014 года — до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров, а также в связи с отклонением штрафов за недобор газа по "бери или плати". Украинская компания также сообщила, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку его цены к нефтепродуктам.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с победой "Нафтогаза" в споре с "Газпромом" по иску по контракту на транзит газа.

"Поздравляю украинцев с этой убедительной исторической победой!" — написал Порошенко в Twitter.

История конфликта

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" порядка 2 миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть для 4 миллиардов кубометров.

Тяжба "Нафтогаза" с "Газпромом" в Стокгольмском суде длится с 2014 года, когда компании подали обоюдные иски друг к другу. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери и плати", рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Среди претензий российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиарда долларов.

Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством. По итогам разбирательства арбитраж установил, что к контракту не подлежат применению положения ни европейского, ни украинского антимонопольного законодательства.

ПАО «Газпром» – российская транснациональная энергетическая корпорация
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ПАО «Газпром» – российская транснациональная энергетическая корпорация
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