ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Американская нефтяная компания Exxon Mobil решила выйти из совместных проектов с компанией "Роснефть" из-за санкций США и ЕС против России.
Как отмечается в ежегодном отчете компании, направленном в комиссию по ценным бумагам США, в 2013 и 2014 годах Exxon Mobil и "Роснефть" создали различные структуры для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ. Затем, в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции в отношении российского энергетического сектора, а во второй половине 2017 года США кодифицировали и расширили санкции против России.
"В связи с вышеизложенным корпорация и ее аффилированные лица продолжают соблюдать все действующие законы, правила и положения. В конце 2017 года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Корпорация ожидает, что официально начнет вывод в 2018 году", — говорится в документе.
Кроме того, компания является оператором проекта "Сахалин-1".
Деятельность по разведке и добыче в Карском, Чукотском и Черном морях и в море Лаптевых регулируется соглашениями о совместном предприятии, заключенными Exxon Mobil с "Роснефтью" в 2013 и 2014 годах, которые охватывают некоторые оффшорные лицензии "Роснефти".
С 2014 года страны Запада поэтапно ввели санкции против Москвы из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма к России. Под ограничния попала, в том числе и "Роснефть".