МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Арбитраж в Стокгольме удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов, по результатам двух разбирательств в суде российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов США, сообщает "Газпром".

"Из заявлявшихся "Нафтогазом" денежных требований в размере 17 миллиардов долларов арбитры удовлетворили требования на сумму 4,673 миллиарда долларов в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Ранее в среду "Нафтогаз" сообщил об окончательном решении арбитража в Стокгольме с аналогичными суммами компенсаций.

В "Газпроме" выразили несогласие с решением арбитража, указав, что по итогам такого вердикта возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа. В компании пообещали защищать свои права всеми законными способами.

В "Газпроме" также отметили, что Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России.

История спора

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" порядка 2 миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть для 4 миллиардов кубометров.

"Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

В октябре 2014 года "Нафтогаз" также инициировал производство по пересмотру контракта на транзит газа в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма и предоставил подробные исковые требования в апреле 2015 года. "Нафтогаз" считал, что его права и обязанности по транзиту должны быть переданы "Укртрансгазу" как оператору ГТС. Кроме того, методика расчета транзитного тарифа должна была быть изменена в соответствии с европейскими стандартами.