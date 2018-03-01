Дачники, водители и капитал: как изменится жизнь россиян весной 2018 года

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. В начале весны россиян ждут не только выборы президента, но и целый ряд законодательных перемен. Владельцам участков продлили дачную амнистию. Амнистировали и бизнесменов, дав шанс возвратить офшорные капиталы домой. Еще одна европейская страна запретила безвизовый въезд российским туристам. В МФЦ станет меньше волокиты — десятки услуг можно будет получить по одному заявлению. Также существенно вырастет минимальный размер оплаты труда, его уравняют с прожиточным минимумом. Подробности — в материале РИА Новости.

Амнистия капиталов. Второй круг

С 1 марта в России начнется второй этап амнистии капиталов, она будет действовать еще год — до конца февраля 2019 года.

Первый этап амнистии прошел в 2015-2017 годах. Он позволил богатым россиянам задекларировать зарубежное имущество и компании, избежав налоговых претензий — выплаты налога на прибыль или НДФЛ.

По разным оценкам, амнистией воспользовались около семи тысяч человек. Это меньше, чем рассчитывали, но с начала этого года российские финансовые учреждения фиксируют поступления средств из-за рубежа в рекордно высоких объемах. Впрочем, точный объем вернувшихся капиталов известен только Минфину и ФНС.

Условия повторной амнистии будут выгоднее, чем прошлой: обладатели выведенных из России денег смогут задекларировать у налоговиков не только действующие, но и закрытые до даты подачи декларации иностранные банковские счета. Три года назад такого не предлагали: владельцам офшорных капиталов грозил суд за нарушение валютного законодательства. Штрафы достигали 75-100% от суммы операций. Эксперты уверены: новый этап будет гораздо эффективнее предыдущего, в том числе из-за начавшегося обмена налоговой информацией между странами. Возврат капиталов в Россию может увеличиться в разы.

Дачная амнистия — до 1 марта 2020 года

Амнистируют не только владельцев капиталов, укрытых в офшорах, но и российских дачников, не успевших оформить незарегистрированную собственность. Срок действия амнистии подходил к концу, и в феврале Госдума спешно приняла законопроект о ее продлении сразу в трех чтениях.

Цель дачной амнистии — облегчить процедуру регистрации домов, участков и других наделов, полученных в бессрочное пользование вскоре после распада СССР, когда институт собственности только формировался.

Дачная амнистия начала действовать в 2006 году и коснулась земельных участков, предоставленных гражданам из государственных фондов до 30 октября 2001 года. Она позволяет оформить участок без кадастрового паспорта, а жилое строение — без обязательного разрешения на ввод в эксплуатацию. За все время россияне смогли легализовать права на более чем семь миллионов земельных участков и 3,5 миллиона объектов индивидуального жилищного строительства.

Отмена безвиза для россиян

Российским туристам, в отличие от дачников, март принесет не слишком приятную новость. Из списка европейских стран, которые разрешают гражданам России въезжать без визы — а таких сейчас всего 12, — выбывает Македония.

Македония была лояльна к российским гражданам в визовых вопросах, как и другие государства Балканского полуострова. На ее территории можно было находиться без визы до 90 дней в году.

В марте прошлого года правительство республики приняло решение о продлении в одностороннем порядке безвизового режима, а в этом году продления не случилось. С 15 марта бывшая югославская республика, которая вот-вот вступит в Евросоюз, отменяет для россиян безвизовый режим.

Туризм для Македонии — значимая отрасль экономики. На турпоток из России страна делала особую ставку и, чтобы стимулировать его, в 2016 году даже взялась платить российским туроператорам — до 65 евро за каждого доставленного туриста, в зависимости от вида перевозки. Теперь же на российских туристов, большая часть которых выбирает безвизовые направления, рассчитывать ей не придется.

На водителей наденут жилеты

Нововведения другого рода коснутся российских водителей. С 18 марта их обязали возить с собой светоотражающий жилет (накидку) и надевать его, выходя из машины при ДТП или остановке за пределами города, поселка или других населенных пунктов. Правило будет действовать и в дневное время — если видимость ограничена.

К нововведениям подтолкнула печальная статистика: водителей, выходящих из машины вне населенного пункта, нередко сбивают транспортные средства. За год число таких аварий выросло почти на 5%.

Пока никакой ответственности за отсутствие одежды повышенной видимости не предусмотрена: расчет исключительно на добросовестность водителей.

© Depositphotos / encrier Водитель в светоотражающем жилете у автомобиля © Depositphotos / encrier Водитель в светоотражающем жилете у автомобиля

С другой стороны, покидая транспортное средство, водитель становится пешеходом, а те должны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. За их отсутствие КОАП предусматривает штраф в размере 500 рублей.

Впрочем, ответственным водителям дополнительных расходов все равно не избежать. Жилеты подойдут не любые, а лишь те, что соответствуют стандартам. Стоимость такой одежды — от 200 до 700 рублей.

В России около 50 миллионов автомобилей, и если каждый водитель купит жилет, то, по самым скромным подсчетам, производители спецодежды заработают около 10 миллиардов рублей.

Усовершенствованная работа МФЦ

Новым порядком работы граждан должны порадовать многофункциональные центры. С 30 марта в МФЦ россияне смогут получить около 30 услуг только по одному комплексному запросу.

Из трех десятков услуг четыре оказывает МВД, четыре — налоговая, одну — Росреестр (сведения из ЕГРН), две — Росимущество, 12 — Пенсионный фонд, пять — Фонд социального страхования, и еще одна — служба судебных приставов.

К примеру, оформляя документы на новорожденного, достаточно будет написать одно заявление на предоставление сразу нескольких услуг: получить свидетельство о рождении, материнский капитал, пособия и зарегистрировать ребенка в квартире.

Получив такой запрос, сотрудники МФЦ сами соберут по ведомствам необходимые данные и уже готовый пакет документов передадут заявителю. Составлять и подписывать их самостоятельно заявителю не придется, что сэкономит и время, и деньги.

Кстати, сократится и срок получения биометрического загранпаспорта — с четырех до трех месяцев при оформлении по месту фактического пребывания.

МРОТ и прожиточный минимум

Что касается денег, то их станет чуть больше у самых малообеспеченных слоев населения. В феврале Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.

Сейчас МРОТ составляет 85% от прожиточного минимума и равен 9489 рублям.

Закон вступит в силу в последний месяц весны — 1 мая. МРОТ подтянется до 11 163 рублей. Это станет нижней границей по оплате трудовой деятельности для всех видов занятости. Изменения коснутся около трех миллионов человек, работающих в государственных и муниципальных учреждениях.

Оплата труда ниже прожиточного минимума бьет не только по работающему населению, но и дополнительно нагружает бюджет. Рабочее место, которое не обеспечивает человеку возможность существования, по факту неэффективно — государство фактически дотирует его содержание.

Изначально предполагалось, что МРОТ дойдет до уровня прожиточного минимума только в январе 2019-го. Впрочем, уже в начале года президент заявил, что это будет сделано уже в мае 2018-го.