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Экономика

Деньги — в трубу. Почему Украина вдвое переплачивает за европейский газ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (5)
08:0001.03.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в КиевеВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. "Нафтогаз" в конце февраля возобновил реверс газа из Евросоюза. Поставки осуществляются из Словакии и Венгрии. Согласно оценкам экспертов, импорт топлива по этой схеме обходится Украине в полтора-два раза дороже прямых закупок из России.

Подсчитали — прослезились

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания импортирует до 12 миллионов кубометров газа в сутки. Реверсные поставки из Европы пришлось возобновить из-за сильных холодов, которые пришли на Украину в последние дни февраля.

Объект газотранспортной системы Украины
© AP Photo / Sergei Chuzavkov, File
"Нафтогаз" планирует возобновить закупки газа у "Газпрома" в марте

В результате потребление газа выросло примерно на четверть — до 170 миллионов кубометров в сутки. Возросший спрос, помимо возобновления импорта, удовлетворяется за счет топлива из  подземных хранилищ (ПГХ).

Как пояснил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский, ежесуточный отбор газа из ПГХ вырос на семь процентов — до 101 миллиона кубометров.

О ценах, по которым закупается топливо в ЕС, украинские чиновники предпочитают умалчивать. Но подсчитать, во сколько обходится "Нафтогазу" каждая тысяча кубометров газа, труда не составляет.

В феврале спотовые цены на голубое топливо в Европе выросли с 230 до 360 долларов. Украина, как известно, приобретает его на 10-15% (36-54 доллара) дороже. Получается, что газа цена для Киева сейчас составляет не менее 400 долларов за тысячу кубометров.

Аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров напомнил, что в действительности "Нафтогаз" переплачивает куда больше. Реверсом из Словакии и Венгрии на Украину возвращается российский газ. Его цена для европейских партнеров "Газпрома" в настоящее время составляет около 236 долларов за тысячу кубометров.

Из этой суммы следует вычесть 24 доллара — стоимость транзита через территорию Украины. Таким образом, каждая тысяча "кубов" газа в последние дни февраля обходилась "Нафтогазу" почти в два раза (на 190 долларов) дороже, чем если бы поставки осуществлялись напрямую из России.

© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкПресс-конференция главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева
© РИА Новости / Александр Максименко
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Пресс-конференция главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева

Суд да дело

Возобновить российско-украинское сотрудничество в газовой сфере предписал Стокгольмский арбитраж. В декабре 2017 года суд вынес вердикт по спору "Нафтогаза" и "Газпрома", обязав украинскую компанию выплатить более двух миллиардов долларов.

Газохранилище на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ

Кроме того, в течение ближайших двух лет Украина должна будет закупать по пять миллиардов кубометров газа в год. Причем условие "бери или плати" сохранено для 80% объемов поставок топлива.

Переговоры о заключении нового контракта "Нафтогаз" и "Газпром" начали в конце января. По итогам первых встреч глава украинской госкомпании Андрей Коболев был настроен оптимистично, утверждая, что вопрос решится до конца февраля и закупка газа в России возобновится в марте.

"Мы провели несколько раундов переговоров, у нас есть документ, который, по нашим оценкам, очень близок к тому, что будет подписано", — заявлял он. Но две недели спустя глава "Нафтогаза" констатировал: прогресса нет. В чем суть разногласий, Коболев раскрывать не стал.

Нестеров предполагает, что достижению договоренностей могут препятствовать некие "технические причины". Возможно, украинских партнеров не устраивают условия, выдвинутые "Газпромом", среди которых — обязательная предоплата поставок топлива.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве

Коммерческий интерес

В заинтересованности Киева восстановить прямые поставки газа из России сомневаться не приходится. Это подтверждает проект финансового плана "Нафтогаза" на 2018 год, обнародованный в среду, 28 февраля.

Магистральный газопровод. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Газпром" устраивает цена поставок "Нафтогазу", определенная арбитражем

Из документа следует, что импорт голубого топлива на Украину запланирован в объеме 7,4 миллиарда кубометров. Причем в Европе будет закуплено порядка 2,4 миллиарда кубометров газа, а в России — пять миллиардов кубометров.

Отсутствие прогресса на переговорах "Нафтогаза" и "Газпрома" объясняется позицией Киева, сознательно не форсировавшего события в ожидании еще одного вердикта Стокгольмского арбитража. Речь идет об иске примерно на 16 миллиардов долларов, которые украинская компания пытается взыскать с российской за нарушения условий контракта 2009 года на транзит газа.

В Киеве изначально ставили выполнение решений по первому делу в зависимость от результатов рассмотрения второго. В частности, об этом говорил Коболев. По его словам, только после решения арбитража можно говорить об окончательных цифрах — кто кому должен и какие расчеты надо проводить с "Газпромом".

Задержка в переговорном процессе напрямую связана с отсутствием решения Стокгольмского арбитража по этому иску, уверен сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. "В "Нафтогазе" рассчитывали на позитивное для себя решение по данному делу, что позволит компании не оплачивать долг за поставленный в 2013-2014 годах российский газ", — пояснил эксперт.

В среду, 28 февраля, Арбитраж в Стокгольме удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

"Из заявлявшихся "Нафтогазом" денежных требований в размере 17 миллиардов долларов арбитры удовлетворили требования на сумму 4,673 миллиарда долларов в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов", — говорится в сообщении "Газпрома".

В компании выразили не согласие с этим вердиктом и заявили о намерении защищать свои интересы всеми доступными способами. С момента вынесения арбитражного решения оно является окончательным — в том аспекте, что выводы состава арбитража не могут быть пересмотрены никакой иной судебной инстанцией, напоминает сотрудник юридической фирмы "Хренов и партнеры" Александр Костин.

"Однако сторона разбирательства вправе требовать отмены арбитражного решения в суде государства места арбитража, в данном случае — это Апелляционный суд Швеции, если допущены процессуальные нарушения. Например, недействительность арбитражного соглашения или отступление от процедуры", — отметил юрист.

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