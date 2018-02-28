Роспатент обсудит блокчейн в сфере интеллектуальных прав

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Использование технологии блокчейн в сфере интеллектуальных прав будет обсуждаться 16-17 апреля на международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии", сообщает Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Организаторами мероприятия выступят Всемирная организация интеллектуальной собственности, патентные ведомства стран БРИКС, в том числе сам Роспатент, а также агентство интеллектуальной собственности "Симонов и партнеры".

Среди участников конференции заявлены более 800 человек, среди них будут главы и представители органов исполнительной власти РФ, представители глобальных и региональных структур в сфере интеллектуальной собственности, главы национальных патентных ведомств, представители зарубежного бизнеса, эксперты мирового уровня в сфере блокчейн-технологий.

Участники мероприятия обсудят перспективы, возможности и стратегии развития сферы интеллектуальной собственности на основе использования технологии блокчейн. Они также поделятся своими взглядами на возможное развитие и реформы глобальной международной системы интеллектуальной собственности с использованием блокчейн-технологий на всех ее стадиях: создания, охраны и защиты, управления интеллектуальными правами.

На конференции будут представлены отечественные и иностранные блокчейн-проекты в сфере интеллектуальной собственности. Их руководители расскажут о внедрении технологии блокчейн в бизнес-процессы, выскажут свое мнение о перспективах развития технологии, поделятся своими прогнозами.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступит генеральным информационным партнером конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".