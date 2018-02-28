Курц поддержал "Северный поток — 2"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вена поддерживает проект "Северный поток-2", но нужно проработать его детали, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Второй большой проект, который касается не только Австрии, но и Германии, и других государств, это "Северный поток-2". И австрийское федеральное правительство его поддерживает, но здесь, конечно, нужно проработать еще множество деталей и необходимо те или иные вопросы, и влияние этого проекта на другие государства прояснить", — сказал Курц на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.