В проекте "Северный поток — 2" нет политики, заявил Путин

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. "Северный поток-2" является чисто экономическим проектом, который абсолютно деполитизирован, при этом он не будет альтернативой транзиту российского газа через территорию Украины, если украинская сторона докажет преимущества использования своей газотранспортной системы, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Что касается проекта… "Северный поток-2", вы знаете нашу позицию: мы являемся сторонниками реализации этого проекта, который, безусловно, без всяких сомнений, абсолютно деполитизирован. Это чисто экономический и, более того, чисто коммерческий проект, потому что участники этого проекта считают свои прибыли, выигрыши экономические от его реализации и приходят к выводу о том, что такая реализация целесообразна", — сказал Путин.

"Это, кстати говоря, не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные параметры использования своей газотранспортной системы, мы ничего против не имеем продолжения сотрудничества с Украиной. Вопрос только в объемах прокачки", — добавил он.

Президент РФ отметил, что реализация таких проектов, как "Северный поток", "Северный поток-2", "Турецкий поток", безусловно, диверсифицирует поставки газа в Европу, что говорит об улучшении качества этих поставок и повышении их стабильности. При этом Путин подчеркнул, что в настоящее время собственная добыча газа в Европе падает, а сжиженный природный газ пока не является конкурентоспособным на европейском рынке.

"Мы знаем, что добыча в Европе падает, сжиженный природный газ не является конкурентоспособным на европейском рынке, во всяком случае, сегодня. Это очевидная вещь. И на ближайшие десятилетия так и будет", — подчеркнул Путин.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.