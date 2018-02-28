Путин рассказал о преимуществах железной дороги от Кошице до Вены

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Прокладка железной дороги от словацкого города Кошице до австрийской Вены задействует транзитный потенциал России и в перспективе позволит эффективнее связывать европейские и азиатские рынки, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
"Считаем, что участок Кошеце-Вена в перспективе позволит эффективнее связывать европейские и азиатские рынки. Для нас это важно, поскольку задействует транзитный потенциал России", — отметил Путин.
Проектом по созданию железнодорожной линии с шириной колеи 1520 миллиметров ("широкой колеи") от Кошице до Вены занимаются четыре страны — Россия, Украина, Австрия и Словакия. Ширина колеи большинства железных дорог Европы — 1435 миллиметров; России, стран СНГ, Балтии и Финляндии — 1520 миллиметров. Новый маршрут "широкой колеи" от Кошице до Вены позволит сократить время доставки грузов из Азии в Европу до 15 дней.