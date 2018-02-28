Путин рассказал о преимуществах железной дороги от Кошице до Вены

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Прокладка железной дороги от словацкого города Кошице до австрийской Вены задействует транзитный потенциал России и в перспективе позволит эффективнее связывать европейские и азиатские рынки, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"В ходе переговоров обсуждались совместные инициативы в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры. Прежде всего, имею в виду, прокладку железной дороги от Кошице до Вены с широкой колеей российского стандарта. Этот проект обсуждается уже давно, но сейчас, похоже, сдвигается с места… идет проработка его технического обоснования и конкретных механизмов финансирования", — сказал Путин.

"Считаем, что участок Кошеце-Вена в перспективе позволит эффективнее связывать европейские и азиатские рынки. Для нас это важно, поскольку задействует транзитный потенциал России", — отметил Путин.

Проектом по созданию железнодорожной линии с шириной колеи 1520 миллиметров ("широкой колеи") от Кошице до Вены занимаются четыре страны — Россия, Украина, Австрия и Словакия. Ширина колеи большинства железных дорог Европы — 1435 миллиметров; России, стран СНГ, Балтии и Финляндии — 1520 миллиметров. Новый маршрут "широкой колеи" от Кошице до Вены позволит сократить время доставки грузов из Азии в Европу до 15 дней.