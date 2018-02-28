Путин отметил вклад России в обеспечение энергобезопасности Европы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На протяжении 50 лет Россия вносила весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, это подтверждает репутацию РФ как надежного поставщика энергоресурсов, сказал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Австрия является крупным покупателем российского природного газа и обеспечивает его транзит в другие страны Европы. В июне этого года исполняется 50 лет с начала поставок газа из Советского Союза на австрийский рынок. На протяжении всего этого периода наша страна вносила весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности всего европейского континента. Предстоящий юбилей наглядно подтверждает репутацию России как надежного поставщика энергоресурсов", — сказал Путин.