Медведев отметил неудовлетворительную реализацию двух приоритетных проектов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о существенном отставании от плана при реализации двух приоритетных проектов в 2017 году — по оздоровлению Волги и "Технологии и комфорт — матерям и детям".

"Старт при всех сложностях можно оценить как достаточно благоприятный, ключевые показатели в 2017 году в целом достигнуты. Есть, правда, два проекта, по которым показатели не достигнуты – это проект оздоровления Волги и "Технологии и комфорт — матерям и детям", — сказал Медведев, выступая на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он отметил, что отставание по проекту "Технологии и комфорт — матерям и детям" достаточно существенное, и поручил "доложить, почему это произошло и, естественно, постараться компенсировать то отставание".

"Бюджет проектов на 2017 год исполнен на 97%", — добавил премьер.