Билл Гейтс предупредил об опасности криптовалют

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Криптовалюты используются для нелегальных транзакций, в частности для покупки наркотиков, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

Отвечая на вопросы пользователей на сайте Reddit, миллиардер отметил, что главная характеристика криптовалют — это анонимность, которая не является достоинством. Правительства должны иметь возможность раскрывать схемы по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и финансированию терроризма, подчеркнул он.

"Сейчас криптовалюты используют для того, чтобы покупать фентанил и другие наркотики, таким образом, эта технология прямо причастна к гибели людей", — заявил Гейтс.

Основатель Microsoft добавил, что криптовалюты — очень рискованный вариант для долгосрочных инвестиций.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что для преступных целей можно использовать не только криптовалюты.

"Знаете, что еще применяют для финансирования терроризма, покупки фентанила и других наркотиков? Доллар США", — написал Suuperdad.

"Прямо сейчас продавцы наркотиков с помощью ноутбуков с Windows 7 разговаривают с покупателями по Skype, фиксируют сделки в Microsoft Word и подсчитывают прибыли в Excel", — ответил основателю Microsoft mbondok.

Несколько стран уже открыли свои рынки для криптовалют, но Россия считает, что допускать их к торгам пока преждевременно. Центробанк видит в криптовалютах признаки финансовой пирамиды и выступает не только против расчетов в них, но и приравнивания их к иностранным валютам.