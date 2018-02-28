Путин отметил рост товарооборота между Россией и Австрией

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 28 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 28 февраля 2018

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Товарооборот между РФ и Австрией растет, перечень вопросов, представляющих взаимный интерес двух стран, достаточно большой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас в прошлом году наблюдается рост товарооборота более чем на 40%. Российские инвестиции в экономику Австрии достигли 23 миллиардов долларов, австрийские в российскую экономику — 5 миллиардов долларов", — сказал Путин на встрече с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Российский лидер сказал, что между РФ и Австрией — большой перечень вопросов, "которые представляют взаимный интерес".