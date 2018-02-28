Технопарк "Русский" начал отбор резидентов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Технопарк "Русский" приступает к отбору компаний, намеревающихся получить статус резидента, чтобы локализоваться на территории острова Русский и выйти на азиатские рынки, сообщил РИА Новости директор Фонда поддержки технологического предпринимательства Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Боровиков.

Технопарк "Русский" — это совместный проект ДВФУ, Фонда "Сколково" и более 25 партнерских организаций. Он был открыт в рамках Третьего Восточного экономического форума, который состоялся в сентябре прошлого года во Владивостоке.

По словам Боровикова, Технопарк предложит резидентам полный комплекс услуг по доработке продукта, продвижению и сопровождению технологического проекта на всех стадиях. Главным фокусом работы технопарка является помощь российским высокотехнологичным компаниям по выходу на перспективные азиатские рынки.

"В настоящее время резидентами Технопарка "Русский" являются 37 проектов из шести регионов Дальнего Востока. По итогам федерального отбора мы планируем привлечь еще не менее 30 инноваторов. Прием заявок на официальном сайте продлится до 30 апреля, а 31 мая будет объявлен список новых резидентов. После этого отбор будет идти на постоянной основе", — сказал Боровиков, слова которого цитирует пресс-служба Фонда "Сколково".

Как отметил вице-президент по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин, у стартапов, которые станут резидентами Технопарка "Русский", есть также возможность получить статус резидента "Сколково".