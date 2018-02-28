МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ФНС создает систему лояльности для самозанятых граждан, которая позволит вывести из тени этот сектор экономики, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на коллегии налоговой службы.

Он рассказал, что власти в настоящее время пытаются решить задачу, чтобы законодательство для самозанятых было достаточно удобным, с одной стороны, а с другой — чтобы эти граждане получили легальный статус и платили налоги.

"ФНС пытается предложить технологическое решение: работать с теми, кто свой бизнес осуществляет через такие платформы, как "Яндекс.Такси" или какие-то другие платформенные решения", — заявил Шувалов.

"Пока мы не видим мотивов и не понимаем, как сделать реальным такой ресурс для тех, кто получает в оплату за свои услуги наличные деньги. Но ваши люди такие изобретательные — они придумывают систему лояльности, которая будет мотивировать участников рынка проявлять свои платежи так или иначе, активно или пассивно, чтобы система видела доход человека и давала на основании этих транзакций определенные льготные возможности", — сказал первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что речь идёт о системе, которая будет давать позитивные стимулы для самозанятых регистрироваться в системе. "Не наказание или запугивание, а давать людям возможность чувствовать тебя более защищёнными, чтобы они были, с одной стороны, полностью в правовом поле, а с другой стороны они были ответственными налогоплательщиками", — сказал он.

Сейчас, по словам Шувалова, большое количество граждан, которые числятся официально незанятыми, "на самом деле живут неплохо, но мы не видим их доходов".