Правительство продолжит поддерживать фармацевтическую промышленность

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам десятого Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности, подчеркнув, что правительство продолжит активно поддерживать данную сферу, сообщается на сайте кабмина.

Российский премьер подчеркнул важность качественных, эффективных и безопасных лекарств и медизделий. Медведев отметил, что в последние годы фармацевтический сектор России динамично растёт: "увеличен не только объём производства отечественных лекарств, но и их экспорт". Он добавил, что появились новые российские препараты для лечения гепатита, сахарного диабета и ВИЧ: "они достойно конкурируют с импортной продукцией".

"Правительство РФ продолжит активно поддерживать отечественную фармацевтическую и медицинскую промышленность. Мы будем делать всё необходимое для притока инвестиций, открытия новых высокотехнологичных предприятий, модернизации действующих производств. Для людей должны быть доступны современные жизненно необходимые и важнейшие лекарства. И конечно, мы продолжим работу по защите рынка от фальсифицированной и контрафактной продукции", — говорится в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что российские поликлиники, больницы, диагностические центры должны оснащаться высокотехнологичным оборудованием отечественного производства. Премьер-министр не оставил без внимания и необходимость подготовки квалифицированных специалистов.

"Уверен, наша фармацевтическая и медицинская промышленность будет современной, высокотехнологичной. Рассчитываю, что ваш съезд станет ещё одним шагом в решении этой важной задачи. Желаю вам плодотворной работы, здоровья и всего самого доброго", — заключил он.

Юбилейный Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности проходит в Москве 28 февраля.