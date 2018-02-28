В правительстве рассказали о грядущих изменениях системы образования

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Существующая система образования в ближайшее десятилетие окончательно уйдет в прошлое, процесс обучения будет индивидуализирован, а школы и вузы должны будут ответить на вызов цифровизации, считает первый замглавы аппарата правительства РФ Максим Акимов.
"Блокчейн и искусственный интеллект это, скорее, прикладные решения, которые позволят трансформировать образование. Уверен, что существующая система образования в ближайшее десятилетие окончательно уйдет в прошлое. Процесс обучения будет индивидуализирован на протяжении всей жизни человека. Школы и вузы должны будут ответить на вызов цифровизации, применяя современные цифровые образовательные технологии и проводя внутренний реинжиниринг процессов", — сказал он в интервью РИА Новости.
В настоящее время речь о двух проектах. Первый – план мероприятий, обеспечивающий подготовку кадров для цифровой экономики. Эту работу будут вести Минэкономразвития и Минобрнауки с участием заинтересованных организаций. "Все согласования по нему уже завершены, и мы готовы утвердить его на правительственной комиссии по использованию информационных технологий", — сказал он.
Второй – это приоритетный проект "Цифровая школа", который как раз обеспечивает внедрение современных технологий в образовательный процесс. Проект находится в высокой степени готовности.