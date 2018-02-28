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Экономика

Эксперты рассказали о возможном содержании послания президента

03:4528.02.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Архивное фотоЕжегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Экономическая часть послания президента Федеральному Собранию должна снять неопределенность для бизнеса и вернуть желание инвестировать. Также президент обозначит контуры будущего развития экономики страны на ближайшие шесть лет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Послание Путина Федеральному Собранию: чего ждут парламентарии
Президент России Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в четверг, 1 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что оценки работы и перспективы на будущее в послании будут совпадать с программой Путина на выборах. Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта.

"Нашей экономике предстоит вырваться из тисков ограничений роста, которые на сегодняшний день сложились в 1,5-2%. Нам нужно, как минимум 3,5% и даже больше. Поэтому ожидания бизнеса и экспертного сообщества от послания сводятся к тому, что будут обозначены некоторые политические контуры предстоящих решений, как этот разрыв между тем, что у нас есть по потенциалу роста и тем, что необходимо, преодолеть", — считает советник Института современного развития Никита Масленников.

Конкретные задачи

Повышенный интерес к посланию связан с тем, что оно пройдет чуть больше, чем за две недели до выборов, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Слабунова попросила Путина отчитаться о результатах своей работы
"Оно будет первым и, может быть, единственным публичным развернутым программным заявлением Путина не только, как президента, но и как кандидата в президенты. И в этой связи мы ожидаем, что президент будет говорить не только о текущих задачах на 2018 год, но и о перспективах развития страны на шесть лет", — сказал глава РСПП.

Масленников рассчитывает, что президент выскажется по широкому кругу экономических вопросов. "Ожиданий много: это и инвестиционный климат, определенность по налоговой системе, представление о том, как будет переформатирована пенсионная система, каким образом мы начнем формировать длинные деньги в экономике через восстановление накопительной системы", — пояснил он.

В свою очередь главный экономист "Центра развития" ВШЭ Валерий Миронов ждет, что послание станет словесной интервенцией, которая даст сигнал бизнесу наращивать инвестиции. По его мнению, ключевым фактором, который сегодня сдерживает рост, является неопределенность экономической политики.

"Хотелось бы, чтобы послание было направлено на снижение этой неопределенности. Долгосрочные вложения требуют психологического настроя, этого звериного желания инвестировать, то есть уверенности, что они окупятся", — добавил Миронов.

Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Орешкин рассказал, чего ждет от послания Путина Федеральному Собранию
Сигналы, драйверы, налоги

Глава РСПП ожидает, что послание затронет все аспекты жизни страны – внешнюю политику, социальное и экономическое развитие, поэтому вряд ли президент сможет себе позволить сфокусировать внимание лишь на отдельных вопросах.

"Но, безусловно, мы, бизнес-сообщество, рассчитываем, что президент сделает акцент на развитии предпринимательства и экономической свободы, как главных драйверов", — пояснил он.

Кроме того, бизнес традиционно ждет от президента сигналов в части будущей конструкции налоговой системы страны, особенно учитывая завершение в 2018 году моратория на повышение налоговой нагрузки и продолжающиеся в правительстве дискуссии по этому поводу.

"Бизнесу уже сейчас важно понять, какая политика в этой области будет, начиная с 2019 года. Как будет донастраиваться налоговая система, система других фискальных отношений государства и бизнеса, чтобы уже сейчас, не дожидаясь формирования нового правительства и внесения бюджета в Госдуму на очередную трехлетку, понимать контуры финансово-бюджетной политики на предстоящие пять-шесть лет", — подчеркнул глава РСПП.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Лужков назвал задачи, стоящие перед Путиным в случае победы на выборах
Миронов из ВШЭ хочет услышать в послании предложения по реформированию судебной системы в части экономических преступлений, что тоже окажет поддержку российскому бизнесу. Глава РСПП Шохин также назвал важнейшей темой снижение давления на предпринимателей как со стороны правоохранительных, так и административно-надзорных ведомств.

Выбор программы

В предыдущем послании Путин поручил правительству разработать план развития страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019-2020 годов. К данной работе подключились и эксперты — "Столыпинский клуб" Бориса Титова и Центр стратегического разработок во главе с Алексеем Кудриным. Возможно по итогам этого послания станет понятно, какая программа будет принята за основу, говорит Миронов из ВШЭ.

"В этом послании я бы хотел услышать, какая программа будет принята для развития российской экономики, чтобы бизнес понял, по какому плану будет развиваться, а то он стоит и, как шизофреник, смотрит на две программы: программу Титова и программу Кудрина. Чтобы эту шизофрению убрать из мозгов у бизнеса, чтобы он понимал, что будет принята та программа или другая, или комбинация, важно чтобы президент об этом сказал", — заявил Миронов.

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин обсудил с доверенными лицами экономику, выборы и "кремлевский список"
Путин в послании также может обозначить позицию по проведению так называемого бюджетного маневра. В январе 2018 года российские чиновники заговорили о том, что власти рассматривают возможность проведения бюджетного маневра, который предусматривает увеличение расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру за счет сокращения расходов по ряду других статей бюджета, а также возможной оптимизации налогов.

"Я думаю, что президент все-таки выразит отношение к необходимости структурного маневра в госрасходах, когда нам нужно больше тратить на здравоохранение, образование, инфраструктуру, то есть все то, что позволяет повышать качество человеческого капитала", — отметил Масленников.

Эксперты сходятся во мнении, что речь Путина станет руководством к действию для нового кабинета.

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин призвал доверенных лиц не давать невыполнимых обещаний
"Это послание – как раз тот случай, когда может быть озвучен президентский сценарий экономического развития России в следующем политическом цикле, с определением и рубежей, и может быть даже целевых параметров, и поручений новому правительству", — заключил Масленников.

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