Европейские компании не намерены отказываться от российского газа

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия

ТАЛЛИН, 27 фев — РИА Новости. В Европе нет потребителей, готовых отказаться от российского газа в пользу более дорогого сжиженного природного газа (СПГ) из США, говорится в коллективном письме глав компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

Открытое обращение руководителей европейских концернов OMV, Wintershall и Uniper опубликовано на официальном сайте Uniper. В письме, в частности, подчеркивается, что "Северный поток-2" не несет никакой угрозы энергетической безопасности Европы.

Как говорится в документе, проект газопровода не ставит Европу в зависимость от России. Наоборот, российско-европейское сотрудничество в этой сфере гарантирует Европе безопасность поставок и конкурентоспособные цены на газ. Речь идет о партнерской схеме, проверенной годами, подчеркивается в письме. Кроме того, как отмечают главы европейских компаний, необходимые Европе объемы газа ежегодно увеличиваются, а Россия — страна с наибольшими запасами газа в мире.

"И мы не знаем потребителей, готовых отказаться от российского трубопроводного газа в пользу более дорогого сжиженного газа из США", — цитирует обращение Sputnik Эстония.

По словам авторов письма, "Северный поток-2" — это многомиллиардная инвестиция в современную газовую инфраструктуру Европы, которая обеспечит надежное снабжение европейских потребителей газом. И критика столь важного проекта, как отмечается в документе, строится по большей части исключительно на поверхностных и эмоциональных выводах.

Европа не теряет интереса к проекту. Как заявил по итогам прошлого года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, все европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в полном объеме выполнили свои обязательства за 2017 год по финансированию "Северного потока-2". По его словам, подготовка к началу строительства газопровода идет "в строгом соответствии с графиком".

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