Объем "свободных денег" россиян в 2017 году достиг максимума за десять лет

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Объем свободных денег у россиян достиг своего максимального значения с 2008 года и составил 18,4 тысячи рублей в среднем на человека в месяц, говорится в исследовании, подготовленном исследовательским холдингом "Ромир".
"За 10 лет наблюдений номинальное значение индекса свободных денег (ИСД) достигло максимума в 2017 году – в среднем в российских домохозяйствах ежемесячно в течение года оставалось свободными 18,4 тысячи рублей", — говорится в исследовании.
"При этом наиболее благоприятными с точки зрения наличия свободных денег представляется 2017 год, в котором ежемесячные значения индекса превосходят аналогичные периоды предыдущих лет. Особенно ярко эта тенденция проявляется начиная со второго квартала", — также отмечает "Ромир".
"Ромир" – российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.