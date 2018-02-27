Объем "свободных денег" россиян в 2017 году достиг максимума за десять лет

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Объем свободных денег у россиян достиг своего максимального значения с 2008 года и составил 18,4 тысячи рублей в среднем на человека в месяц, говорится в исследовании, подготовленном исследовательским холдингом "Ромир".

"Свободные деньги" домохозяйств в контексте исследования "Ромира" – это денежные средства, которые остаются у них после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.

"За 10 лет наблюдений номинальное значение индекса свободных денег (ИСД) достигло максимума в 2017 году – в среднем в российских домохозяйствах ежемесячно в течение года оставалось свободными 18,4 тысячи рублей", — говорится в исследовании.

"При этом наиболее благоприятными с точки зрения наличия свободных денег представляется 2017 год, в котором ежемесячные значения индекса превосходят аналогичные периоды предыдущих лет. Особенно ярко эта тенденция проявляется начиная со второго квартала", — также отмечает "Ромир".

Исследовательская скан-панель домохозяйств "Ромира" основана на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

"Ромир" – российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.