Росстат оценил долю теневой экономики

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Росстат оценивает долю теневой экономики в России в 15-16% ВВП, что в два раза ниже оценок Международного валютного фонда (МВФ), сообщил журналистам глава ведомства Александр Суринов.
"Я это читал, да. Мне очень трудно сказать по поводу этих цифр, потому что по нашим оценкам — это где-то в два раза меньше. По-моему, в 2016 году у нас — 14,7%, порядка 15-16%. Где-то в два раза ниже", — сказал Суринов на брифинге в кулуарах расширенной коллегии Росстата.
Суринов отметил, что Росстат не учитывает в своих расчётах незаконное производство, и не готов говорить, учитывает ли МВФ данный аспект в своей методике.