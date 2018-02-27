Российский стартап Zeus помог выпустить криптовалюту Венесуэлы

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский стартап Zeus помог выпустить национальную криптовалюту Венесуэлы, рассказал журналистам инвестор компании, президент группы компаний "Основа" Александр Ручьев.

Венесуэла 20 февраля выпустила свою обеспеченную нефтью криптовалюту петро. Тогда же президент страны Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж петро достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Мадуро позже заявил, что интерес иностранных инвесторов к сделкам с петро уже превысил 1 миллиард долларов. Интерес к новой криптовалюте проявили такие страны, как Колумбия, Бразилия, Япония, Китай, Испания.

Позднее Мадуро объявил о выпуске в оборот еще одной криптовалюты — золотого петро, которая будет обеспечена этим драгоценным металлом. По словам Мадуро, это произойдет на этой неделе.

"Один из наших стартапов Zeus помогал им (Венесуэле — ред.) выпустить национальную криптовалюту. Выпуск криптовалюты подразумевает создание биржи, экосистемы. Он помогал эту экосистему создавать", — сообщил Ручьев.

"Он (стартап — ред.) прошел через платформу Smart Valley, мы в него инвестировали, и он теперь активно развивается на мировом пространстве", — добавил Ручьев.

Стартап-проект Zeus — онлайн-биржа, с помощью которой можно будет покупать и продавать акции крупнейших мировых компаний за криптовалюту. Zeus подключен к классическим американским биржам по договору с брокерской компанией. Проект прошел отбор на платформе Smart Valley и получил инвестиции на развитие от ГК "Основа". Сама "Основа" в лице Александра Ручьева владеет миноритарным пакетом акций Zeus.