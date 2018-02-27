Российский стартап Zeus помог выпустить криптовалюту Венесуэлы

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский стартап Zeus помог выпустить национальную криптовалюту Венесуэлы, рассказал журналистам инвестор компании, президент группы компаний "Основа" Александр Ручьев.
Позднее Мадуро объявил о выпуске в оборот еще одной криптовалюты — золотого петро, которая будет обеспечена этим драгоценным металлом. По словам Мадуро, это произойдет на этой неделе.
"Один из наших стартапов Zeus помогал им (Венесуэле — ред.) выпустить национальную криптовалюту. Выпуск криптовалюты подразумевает создание биржи, экосистемы. Он помогал эту экосистему создавать", — сообщил Ручьев.
Стартап-проект Zeus — онлайн-биржа, с помощью которой можно будет покупать и продавать акции крупнейших мировых компаний за криптовалюту. Zeus подключен к классическим американским биржам по договору с брокерской компанией. Проект прошел отбор на платформе Smart Valley и получил инвестиции на развитие от ГК "Основа". Сама "Основа" в лице Александра Ручьева владеет миноритарным пакетом акций Zeus.