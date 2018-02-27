Американские компании планируют расширять бизнес в России, заявил Хантсман

КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Американские компании работают в России несмотря на введенные санкции, и у всех из них есть планы по расширению своего бизнеса, рассказал посол США Джон Хантсман на встрече со студентами и преподавателями казанских вузов.

"Санкции имеют в своих корнях события, которые произошли полтора года назад, которые воплотились в закон, принятый в августе прошлого года. И мы до сих пор чувствуем последствия этого. Тем не менее, многие американские компании продолжают работать в России… Я провел ужин с представителями американских компаний, и у них у всех есть планы по расширению и продолжению своей работы здесь", — сказал Хантсман в Казани.

Он также добавил, что между Россией и США есть много областей, в которых сотрудничество продолжается. "Продолжаются инвестиции, продолжаются обменные программы, продолжаются контакты между простыми людьми. Отношения с Российской Федерацией для США очень важны", — сказал он.