Российским субъектам выделят 20 миллиардов рублей на повышение МРОТ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Субъектам РФ планируется выделить 20 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил на заседании профильного комитета в Совете Федерации министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Министр отметил, что Минфин подготовил проект распоряжения правительства в соответствии с поручением кабмина. По его словам, финансовая помощь будет оказана из средств, которые зарезервированы в резервном фонде в связи с остатками субсидий и субвенций, которые образовались на 1 января. "Эта сумма составляет 20 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи субъектам РФ", — сообщил Топилин.

Госдума РФ на пленарном заседании 16 февраля приняла в окончательном, третьем чтении президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация его положений коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.