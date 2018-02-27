Титов заявил о невиновности нескольких бизнесменов из "лондонского списка"

НОВОСИБИРСК, 27 фев — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен, кандидат в президенты Борис Титов заявил, что уголовное преследование трех-пяти предпринимателей из "лондонского списка" незаконно. Это показали результаты комплексной экспертизы Центра общественных процедур против коррупции.

В начале февраля Титов назвал имена 16 бизнесменов, которые скрываются от правоохранительных органов России в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с силовиками.

В пятницу Титов написал, что Андрей Каковкин стал первым бизнесменом из этого списка, который вернулся в Россию. А накануне он сообщил, что в ближайшее время в страну могут вернуться еще три или четыре предпринимателя.

"Мы уже видим три-четыре-пять дел, по которым четко можем сказать, что люди не виноваты. По нашему мнению, это абсолютно незаконное уголовное преследование", — заявил омбудсмен.

"Эти десять миллионов как лежат на счетах, так и лежат. Сейчас все причины и основания для какого-то обвинения отсутствуют, хотя мы и раньше говорили, что это чисто хозяйственный спор. Он вернулся. Да, прошел процедуру в правоохранительных органах, но уже сняли арест. Сейчас пойдет нормальная работа. Надеюсь, что это дело до суда не дойдет и через какое-то время будет закрыто", — заключил он.