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Экономика

В Hyundai рассказали, когда в России появятся беспилотные автомобили

03:3327.02.2018
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© AP Photo / Jared WickerhamТестирование беспилотного автомобиля. Архивное фотоТестирование беспилотного автомобиля. Архивное фото
© AP Photo / Jared Wickerham

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Легковые беспилотные автомобили могут прийти в Россию не ранее, чем через десять лет. Такое мнение высказал РИА Новости управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

Кабина действующего прототипа беспилотного автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Причины, по его словам, в состоянии отечественных дорог, климате, отсутствии необходимой законодательной базы, а также просто в отсутствии потребности в таких машинах.

Проблемы

По мнению Калицева, состояние дорог в России, а также своеобразные климатические условия не позволят легковым беспилотникам быстрее прийти в страну.

"Конечно, разметка, состояние наших дорог оставляет желать лучшего, это однозначно. Плюс климатические условия, быстрая смена температур влекут за собой новое ухудшение дорожных условий и полностью невидимую разметку зимой, что не позволяет рассчитывать на то, что беспилотники быстро придут в Россию… Если говорить о легковых автомобилях, то еще очень далеко до этого. И в целом, нет необходимости. Это перспектива десяти и более лет", — сказал он.

Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / Giuseppe Porzani
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Еще одну важной проблемой Калицев назвал отсутствие законодательной базы для самоуправляемых авто.

"Другой вопрос — законодательная база. Насколько человек согласится участвовать в системе дорожного движения совместно с полностью автономными либо роботизированными транспортными средствами? Это очень большой вопрос именно юридический. В случае каких-то ДТП кто будет отвечать?", — задался он вопросом.

С рельсами проще

Как более реалистичный вариант внедрения беспилотного транспорта управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" видит его использование на железных дорогах и в метро. В пример Калицев привел аэроэкспресс в аэропорт Сеула, который ездит без машиниста. Однако он отметил, что и переход на новые поезда в подземке может занять длительное время.

Беспилотный электромобиль Jaguar Future Type Concept. Архивное фото
© Фото : Jaguar
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"Сейчас, насколько я знаю, московский метрополитен активно модернизирует подвижной состав, но все-таки речь идет не об автоматизированных, не о беспилотных (поездах – ред.) Грубо говоря, это (переход на беспилотные поезда – ред.) займет несколько лет, до пяти лет только обновление парка. Также должна быть соответствующая инфраструктура, как для машин", — пояснил он.

Перспективу использования беспилотных грузовых поездов Калицев назвал более реалистичной, хотя для этого потребуется соответствующая инфраструктура — стрелки, семафоры, системы отслеживания движения поезда.

Эксперт затруднился оценить объем инвестиций, который может потребоваться для внедрения беспилотного ж/д транспорта.

Главное — доверие

При всей привлекательности беспилотного транспорта, без должного контроля и соблюдения правил он не может быть безопасным. "Все-таки без человека это, порой, небезопасно, особенно в "часы пик". Представляете: люди заходят, в последний момент врываются, влетают в вагон", — описал он возможную ситуацию в метро.

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© РИА Новости / Tesla Motors
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К вопросу легковых беспилотных автомобилей Калицев относится с большой долей скепсиса. "В любом случае мы как автомобилисты в своем секторе смотрим достаточно скептически на краткосрочную перспективу внедрения беспилотного транспорта. Я не вижу просто в этом необходимости, потребности", — сказал он.

"В секторе коммерческого (транспорта – ред.) это дает определенный эффект, экономию, оптимизацию. В пассажирском же легковом транспорте человек, как правило, наоборот, получает удовольствие от вождения. Совершенно не факт, что человек готов просто сесть за руль, и вместе с тем доверить все автомобилю. То есть выехать на нормальное движение, полностью доверить себя и свою семью, близких роботу", — добавил он.

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