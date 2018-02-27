МОСКВА, 27 февраля — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доля золота в резервах России достигла рекордных 18%. В январе государство приобрело еще 0,6 миллиона тройских унций или почти 19 тонн драгметалла. Теперь у ЦБ 1857 тонн золота рыночной стоимостью 80 миллиардов долларов. Россия вошла в пятерку стран с самым большим золотым запасом, впервые обогнав Китай. Зачем нам столько золота, почему правительство делает ставку на этот стратегический актив и как он помогает нивелировать валютные и санкционные риски — в материале РИА Новости.

Общемировые стандарты

Сейчас международные резервы России составляют 454 миллиарда долларов, постепенно приближаясь к озвученному ЦБ целевому уровню в 500 миллиардов долларов. Причем структура резервов существенно меняется: за последние 10 лет объем золота увеличился в четыре раза.

Больше всего золота у США — восемь тысяч тонн. У Германии — три тысячи, у Италия и Франции — по 2,5 тысячи. Примерно 30% золотовалютных резервов развитых стран хранится именно в золоте.

С точки зрения развития финансовой системы альтернативы золоту просто нет. Его накопление — это и защита от валютных рисков, и страховка от санкций, и, разумеется, возможность заработать.

Снижение зависимости

Сейчас российские вложения в золото вплотную приблизились к долларовым. Мировая финансовая система устроена таким образом, что на американскую валюту приходится 70% всех расчетов. Таким образом, о снижении вложений в американский госдолг речи не идет.

Другое дело, что любая валюта, будь то доллары или евро, достаточно сильно обременена долгами, а любые серьезные долги в перспективе могут закончиться списанием.

От таких рисков и подстраховывает золото. Особенно если доля вложений, например, в трежерис, невелика. Для России это как раз подходящий вариант. Сейчас в казначейских облигациях США Россия держит порядка 100 миллиардов долларов. Это достаточно немного, по сравнению, скажем, с Китаем (один триллион долларов).

"Золото — это прежде всего диверсификация рисков. Конечно, золото менее ликвидно, чем облигации США или Германии, этот актив может расти и падать в цене. Но в случае краха долларовой системы золото однозначно сохранит свою ценность", — поясняет Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".

Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, золото снижает зависимость от любой валюты.

Вспомним 1920-е годы: молодая советская республика могла торговать с внешним миром исключительно за золото.

Страховочный механизм

Стоит ли ожидать подобного развития событий сейчас? Эксперты уверяют: если, например, Россию отключат от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), это будет равносильно переходу на золотой расчет.

"Золото в такой ситуации — хорошая альтернатива. Это рынок с годовым оборотом больше восьми триллионов долларов. Это актив, который всегда можно быстро продать. И этот актив вы контролируете. Если ваши слитки лежат на улице Правды, никакая Америка вам не указ", — отмечает Алексей Вязовский, вице-президент "Золотого монетного дома".

То, что золото — хороший страховочный механизм от санкций, показал опыт Ирана. Когда против Тегерана были введены самые жесткие ограничения, страна продолжала торговать нефтью. Операции осуществлялись в том числе и в золоте.

Избыточная эмиссия

Аналитики указывают и на то, что с 2008 года крупнейшие центральные банки — США, Великобритании, Европы, Японии и Китая — производят избыточную денежную эмиссию. Возникают опасения относительно "качества" денег.

Золото дорожает

"Нынешняя криптовалютная лихорадка — следствие этих опасений. Обычные граждане скупают золото и криптовалюты. А рациональные центральные банки — и в России, и в Китае — запасаются золотыми резервами", — отмечает Константин Корищенко, завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС.

Не стоит забывать и о том, что золото постоянно растет в цене. С января 2017 года стоимость этого драгоценного металла в резервах России увеличилась на 27% — с 60,2 до 76,6 миллиарда долларов.

Кроме того, покупка монетарного золота — а Россия приобретает его исключительно на внутреннем рынке — это мера поддержки золотодобывающей отрасли, которая производит порядка 300 тонн драгметалла в год. Около двух третей уходит в хранилище Центрального банка.

"Сейчас этот рынок развивается, разрабатываются крупные месторождения, реализуются масштабные инвестпроекты: невзирая на санкции, иностранные инвесторы проявляют интерес к нашей золотодобывающей отрасли — и таких отраслей у нас немного", — отмечает Вязовский.

Сколько же золота нам нужно? Аналитики уверены: чем больше, тем лучше.