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Экономика

Запас прочности: зачем Россия скупает все больше золота

08:0027.02.2018
(обновлено: 09:08 27.02.2018)
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© AP Photo / Mike GrollЗолотые слиткиЗолотые слитки
© AP Photo / Mike Groll

МОСКВА, 27 февраля — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доля золота в резервах России достигла рекордных 18%. В январе государство приобрело еще 0,6 миллиона тройских унций или почти 19 тонн драгметалла. Теперь у ЦБ 1857 тонн золота рыночной стоимостью 80 миллиардов долларов. Россия вошла в пятерку стран с самым большим золотым запасом, впервые обогнав Китай. Зачем нам столько золота, почему правительство делает ставку на этот стратегический актив и как он помогает нивелировать валютные и санкционные риски — в материале РИА Новости.

Золото. Архивное фото
© Fotolia / Ded Pixto
В Башкирии обнаружили крупные залежи золота и серебра

Общемировые стандарты

Сейчас международные резервы России составляют 454 миллиарда долларов, постепенно приближаясь к озвученному ЦБ целевому уровню в 500 миллиардов долларов. Причем структура резервов существенно меняется: за последние 10 лет объем золота увеличился в четыре раза.

Больше всего золота у США — восемь тысяч тонн. У Германии — три тысячи, у Италия и Франции — по 2,5 тысячи. Примерно 30% золотовалютных резервов развитых стран хранится именно в золоте.

С точки зрения развития финансовой системы альтернативы золоту просто нет. Его накопление — это и защита от валютных рисков, и страховка от санкций, и, разумеется, возможность заработать.

© Fotolia / thodonalСлиток золота, монеты и банкноты евро
© Fotolia / thodonal
Слиток золота, монеты и банкноты евро

Снижение зависимости

Сейчас российские вложения в золото вплотную приблизились к долларовым. Мировая финансовая система устроена таким образом, что на американскую валюту приходится 70% всех расчетов. Таким образом, о снижении вложений в американский госдолг речи не идет.

Другое дело, что любая валюта, будь то доллары или евро, достаточно сильно обременена долгами, а любые серьезные долги в перспективе могут закончиться списанием.

От таких рисков и подстраховывает золото. Особенно если доля вложений, например, в трежерис, невелика. Для России это как раз подходящий вариант. Сейчас в казначейских облигациях США Россия держит порядка 100 миллиардов долларов. Это достаточно немного, по сравнению, скажем, с Китаем (один триллион долларов).

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вермя церемонии запуска продаж криптовалюты Петро. 20 февраля 2018
© AFP 2018 / Federico Parra
Мадуро объявил о выпуске новой криптовалюты, поддержанной золотом
"Золото — это прежде всего диверсификация рисков. Конечно, золото менее ликвидно, чем облигации США или Германии, этот актив может расти и падать в цене. Но в случае краха долларовой системы золото однозначно сохранит свою ценность", — поясняет Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".

Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, золото снижает зависимость от любой валюты.

Вспомним 1920-е годы: молодая советская республика могла торговать с внешним миром исключительно за золото.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗолотой слиток
© РИА Новости / Илья Питалев
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Золотой слиток

Страховочный механизм

Стоит ли ожидать подобного развития событий сейчас? Эксперты уверяют: если, например, Россию отключат от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), это будет равносильно переходу на золотой расчет.

"Золото в такой ситуации — хорошая альтернатива. Это рынок с годовым оборотом больше восьми триллионов долларов. Это актив, который всегда можно быстро продать. И этот актив вы контролируете. Если ваши слитки лежат на улице Правды, никакая Америка вам не указ", — отмечает Алексей Вязовский, вице-президент "Золотого монетного дома".

То, что золото — хороший страховочный механизм от санкций, показал опыт Ирана. Когда против Тегерана были введены самые жесткие ограничения, страна продолжала торговать нефтью. Операции осуществлялись в том числе и в золоте.

Избыточная эмиссия

Аналитики указывают и на то, что с 2008 года крупнейшие центральные банки — США, Великобритании, Европы, Японии и Китая — производят избыточную денежную эмиссию. Возникают опасения относительно "качества" денег.

© РИА Новости / Михаил КутузовПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Денежные купюры и монеты разных стран

Слитки золота
© РИА Новости / Виталий Безруких
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Российские ученые удешевили добычу золота почти в два раза
"Нынешняя криптовалютная лихорадка — следствие этих опасений. Обычные граждане скупают золото и криптовалюты. А рациональные центральные банки — и в России, и в Китае — запасаются золотыми резервами", — отмечает Константин Корищенко, завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС.

Золото дорожает

Не стоит забывать и о том, что золото постоянно растет в цене. С января 2017 года стоимость этого драгоценного металла в резервах России увеличилась на 27% — с 60,2 до 76,6 миллиарда долларов.

Кроме того, покупка монетарного золота — а Россия приобретает его исключительно на внутреннем рынке — это мера поддержки золотодобывающей отрасли, которая производит порядка 300 тонн драгметалла в год. Около двух третей уходит в хранилище Центрального банка.

"Сейчас этот рынок развивается, разрабатываются крупные месторождения, реализуются масштабные инвестпроекты: невзирая на санкции, иностранные инвесторы проявляют интерес к нашей золотодобывающей отрасли — и таких отраслей у нас немного", — отмечает Вязовский.

Сколько же золота нам нужно? Аналитики уверены: чем больше, тем лучше.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
adk0107
Сколько раз уже проходила информация что у США золота нет,даже Китаю они пытались продать вольфрам вместо золота.У Германии золота тоже нет,оно как бы должно храниться в США,но его немцам уже не удастся вернуть.А вот в Китае его может оказаться значительно больше чем указывается,по мнению некоторых экспертов около 5 тыс.тонн,Китай не афиширует столь значительный запас,дабы не встревожить своих экономических противников.Так что юань станет в будущем более привлекательной валютой.
08:50
27.02.2018
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sandler2020
Два вопроса , а что , своей добычи мало? И второй , а что , больше уже вложить не во чо.Прибыль из средств вложенных в производство самая высокая, ибо стимулирует труд людей , в отличии от мёртвого капитала. Вкладывать надо в новые , прорывные технологии , в НИОКР и в производство , ведя политику реализации продукции. Основы роста богатства наций раскрыты ещё Адамом Смиттом.
08:35
27.02.2018
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