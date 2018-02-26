Один из крупнейших банков в Латвии объявил о самоликвидации

РИГА, 26 фев – РИА Новости. Акционеры одного из крупнейших банков Латвии ABLV bank на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации учреждения, говорится в сообщении банка.

Более подробную информацию представители банка обещали предоставить во вторник, 27 февраля.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в субботу заявил, что АBLV Bank будет ликвидирован после скандала с отмыванием денег.

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, ранее в феврале предложила заблокировать ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег и даче взяток должностным лицам.

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) Латвии, выполняя инструкцию ЕЦБ, 18 февраля наложила запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

Совет FKTK принял решение о недоступности вкладов в банке, чтобы обеспечить его клиентам выплату гарантированных возмещений. Недоступность вкладов наступает, когда FKTK констатирует, что банк не в состоянии выплатить вклады клиентам.