В "Экспоцентре" пройдет неделя текстильной и легкой промышленности

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Достижения отечественной текстильной и легкой промышленности будут представлены на Российской неделе текстильной и легкой промышленности, которая пройдет 20-23 марта в ЦВК "Экспоцентр", сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр".

Центральным выставочным событием Недели станет 18-я международная выставка оборудования для производства и обработки текстиля "Инлегмаш-2018". Выставка проводится с 1970 года и является традиционным местом встречи производителей, поставщиков и потребителей оборудования и продукции легкой промышленности. Также состоятся отраслевые выставки "Techtextil Russia 2018", "Интерткань-2018. Весна" и "ИнтерьерТекс-2018".

Проблемы и перспективы отрасли будут обсуждаться на V Международном форуме легкой промышленности "Легпромфорум-2018", участниками которого станут делегаты из 25 стран.

Деловая программа Недели также включает 3-й международный научно-практический симпозиум по техническому текстилю и нетканым материалам, международную конференцию "Логистика текстильной и легкой промышленности Fashionlog-2018", круглые столы, практикумы, мастер-классы.

Российскую неделю текстильной и легкой промышленности организуют АО "Экспоцентр" и Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности при поддержке Минпромторга РФ, ТПП РФ, РСПП и Общественной палаты РФ.