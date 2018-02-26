Россия отложила запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии на 6 марта

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россельхознадзор отложил введение запрета на поставки в Россию молока и ряда видов молочной продукции из Белоруссии с 26 февраля на 6 марта, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

"Новая дата введения ограничений — 18.00 6 марта 2018 года", — сказала она.

Россельхознадзор в четверг сообщил о вводе с понедельника, 26 февраля, временных ограничений на ввоз из Белоруссии молока и отдельных видов молочной продукции. Под ограничения попали: пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, сухие, консервированные и сгущенные сливки; молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки; концентрат сывороточный и молочный белок. При этом они не касаются молока в потребительской упаковке.

"Россельхознадзор одновременно сообщает, что партии указанных товаров, поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 18.00 6 марта 2018 года, будут возвращены в Республику Беларусь", — добавила пресс-секретарь.