Орлов: исторический принцип квотирования помогает развитию рыбной отрасли

АРХАНГЕЛЬСК, 26 фев — РИА Новости. Рыбохозяйственная отрасль Поморья за последние годы активно развивалась благодаря сложившемуся историческому принципу выделения квот на вылов: доля освоенных квот превысила 97%, а ежегодная прибыль предприятий составила более 4 миллиардов рублей, сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Исторический принцип закрепления квот позволит предприятиям сохранить вылов в прежних объемах, а, значит, поддержать и сами предприятия, которые несут важную социальную нагрузку в отдаленных прибрежных территориях. Сохранение исторического принципа квотирования позволит развивать не только рыбохозяйственную отрасль, но и судостроительную, обеспечить развитие морского порта Архангельск", — цитирует пресс-служба губернатора и правительства области слова Орлова на проходящем в Москве IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ.

Он отметил, что принцип перезаключения действующих договоров "позволяет планировать бюджет региона, обеспечивать социальные гарантии населению, работающему в сложных климатических условиях".

По словам Орлова, от Поморья в Росрыболовство в конце 2017 года были поданы заявки под инвестквоты на строительство 5 рыбопромысловых судов и двух рыбоперерабатывающих заводов. Объём планируемых инвестиций составит около 20 миллиардов рублей.

В 2018 году заканчивается срок действия квот на вылов водных биоресурсов, которые были распределены в 2008 году. Тогда договоры заключались на 10 лет по "историческому принципу" — исходя из объемов вылова компаний за прошлые периоды. В текущем году квоты на добычу рыбы планируется распределить по "историческому принципу" на 15 лет, причем 20% планируется передать на инвестиционные цели, включая строительство кораблей. Между тем в ноябре 2017 года ряд СМИ сообщил, что власти РФ обсуждают отказ от исторического принципа распределения квот на вылов краба и переход на их выдачу на 10 лет в рамках аукционов.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил в понедельник на съезде, что сейчас главной задачей является построение понятного, прозрачного и долгосрочного режима работы по вопросу распределения квот на ближайшие годы. "Мы планируем — и в ближайшие месяцы буквально это произойдет — определить квоты добычи основных водных биологических ресурсов на ближайшие 15 лет. В основном, прежде всего, по историческому принципу", — указал вице-премьер.

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