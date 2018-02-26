ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Новую венесуэльскую криптовалюту "петро" следует внимательно изучить, прежде чем говорить о возможностях ее использования Россией, заявил журналистам в понедельник директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

"Давайте сначала мы проверим, как это механизм будет работать. Я знаю, что сейчас продолжаются очень активные контакты по линии наших финансовых ведомств в Москве и в Каракасе, я думаю, что сейчас очень важно в этих условиях обеспечить надежно работающий механизм, в частности финансового сотрудничества, конкретные его направления", — ответил дипломат на вопрос, готова ли Россия рассмотреть возможность использования "петро".

По его словам, "специалисты должны изучить и посмотреть, насколько это вписывается в те реалии, которые существуют в наших странах".

Щетинин находится в Пекине в рамках проведения регулярных российско-китайских межмидовских консультаций по латиноамериканской проблематике. Китайскую сторону на переговорах представлял директор департамента Латинской Америки и Карибского бассейна МИД КНР Чжао Бэнътан.

Венесуэла 20 февраля выпустила свою обеспеченную нефтью криптовалюту "петро. Тогда же президент страны Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Мадуро позже заявил, что интерес иностранных инвесторов к сделкам с "петро" уже превысил 1 миллиард долларов. Интерес к новой криптовалюте проявили такие страны, как Колумбия, Бразилия, Япония, Китай, Палестина, Испания, Сен-Винсент и Гренадины.

Мадуро напомнил, что Венесуэла может использовать "петро" для международных сделок. Стоимость одного "петро" приравнена властями к стоимости барреля венесуэльской нефти. Мадуро также распорядился начать оформление всех консульских услуг в посольствах Венесуэлы по всему миру в "петро", а также одобрил предложение закупать за "петро" топливо для самолетов. В будущем, по его словам, "петро" также надо использовать при оплате туристических услуг.