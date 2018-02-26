ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Новую венесуэльскую криптовалюту "петро" следует внимательно изучить, прежде чем говорить о возможностях ее использования Россией, заявил журналистам в понедельник директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
"Давайте сначала мы проверим, как это механизм будет работать. Я знаю, что сейчас продолжаются очень активные контакты по линии наших финансовых ведомств в Москве и в Каракасе, я думаю, что сейчас очень важно в этих условиях обеспечить надежно работающий механизм, в частности финансового сотрудничества, конкретные его направления", — ответил дипломат на вопрос, готова ли Россия рассмотреть возможность использования "петро".
По его словам, "специалисты должны изучить и посмотреть, насколько это вписывается в те реалии, которые существуют в наших странах".
Щетинин находится в Пекине в рамках проведения регулярных российско-китайских межмидовских консультаций по латиноамериканской проблематике. Китайскую сторону на переговорах представлял директор департамента Латинской Америки и Карибского бассейна МИД КНР Чжао Бэнътан.
Мадуро напомнил, что Венесуэла может использовать "петро" для международных сделок. Стоимость одного "петро" приравнена властями к стоимости барреля венесуэльской нефти. Мадуро также распорядился начать оформление всех консульских услуг в посольствах Венесуэлы по всему миру в "петро", а также одобрил предложение закупать за "петро" топливо для самолетов. В будущем, по его словам, "петро" также надо использовать при оплате туристических услуг.