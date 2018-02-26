ФАС установила, что "дочка" LG координировала цены на смартфоны в России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба признала российскую "дочку" LG виновной в координации цен на смартфоны в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"26 февраля 2018 года ФАС России признала "ЛГ Электроникс РУС" нарушившей часть 5 статьи 11 закона "О защите конкуренции" (незаконная координация экономической деятельности). Комиссия установила, что координация включала в себя: установление рекомендованных розничных цен, которые публиковались на русском сайте LG и доводились до сведения реселлеров; осуществление контроля за ценами реселлеров; оказание воздействия на них с целью соблюдения рекомендованных розничных цен; применение санкций при несоблюдении рекомендованных цен (прекращение отгрузок)", — сообщили в пресс-службе.

В ходе расследования также было установлено, что для осуществления мониторинга цен ритейлеров и контроля за ними "ЛГ Электроникс Рус" использовала специальную программу-алгоритм.

Штраф "ЛГ Электроникс РУС" будет назначен в рамках рассмотрения административного дела.

ФАС возбудила дело против компании в конце июня 2017 года по признакам незаконной координации экономической деятельности. По данным ФАС, "ЛГ Электроникс РУС" использовало специальную программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG.

В декабре 2016 года ФАС направила компаниям LG, Alcatel, Sony и Asus запросы в связи с жалобами на ценовые сговоры на смартфоны этих производителей в России. При этом служба проводила также проверки цен на смартфоны Samsung. Позднее служба сообщила, что не выявила нарушений при анализе ценообразования на смартфоны Samsung, Alcatel, Sony и Asus.