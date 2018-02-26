ТВЕРЬ, 26 фев — РИА Новости. ООО "Тверь Водоканал" полностью перешло в собственность Тверской области, сообщает пресс-служба облправительства.

"Переговоры правительства Тверской области с ГК "Росводоканал" об управлении ресурсами водоснабжения и водоотведения в городе Твери завершились безвозмездной передачей в собственность Тверской области доли в уставном капитале ООО "Тверь Водоканал" в размере 75%. С учетом ранее переданных региону 25%, принадлежавших администрации города Твери, в госказну Тверской области перешло полное владение компанией", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, региональные власти реализуют "дорожную карту" по созданию в регионе единого оператора в сфере управления ЖКХ. Предполагается, что компания "Тверь Водоканал" станет одним из его главных структурных подразделений и будет действовать не только в областном центре, но и в ряде крупных муниципальных образований Верхневолжья.

Ранее, в 2016 году под контроль области также перешла теплоснабжающая компания "Тверская генерация".

"Правительство Тверской области ведет последовательную работу по консолидации коммунальных активов, что позволит обеспечить комплексный подход к вопросам модернизации сетей, добиться четкости и прозрачности в финансовом администрировании и тарифообразовании. Самая главная задача — повысить надежность и качество коммунальных услуг", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

Кроме того, по его словам, централизованное управление коммунальными активами позволит эффективнее софинансировать федеральные программы модернизации очистных сооружений в Твери и других крупных городах области в рамках приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения Волги".

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