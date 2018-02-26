Матвиенко призвала решить проблему уменьшения числа региональных банков

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Необходимо решать проблему сокращения числа малых региональных банков, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Растёт территориальная дифференциация банков. Больше половины российских банков размещены в Московском регионе, на долю Москвы сегодня приходится более 90% консолидированных активов. В 12 субъектах Федерации вообще отсутствуют собственные региональные банки. Эту проблему, безусловно, нужно серьёзно обсуждать и искать пути её решения", — сказала она на заседании Межрегионального банковского совета.

Спикер признала, что "перезагрузка" банковской системы была жизненно необходима для отрасли, поскольку позволила бороться с банками, занимающимися отмыванием денег и другими сомнительными операциями.

"В то же время вместе с водой мы не должны выплеснуть и ребёнка. Речь идёт, прежде всего, о небольших региональных банках. Кому-то они кажутся слабыми или даже менее надёжными по сравнению с крупными игроками. Но именно они, как правило, максимально приближены к небольшим заёмщикам — к индивидуальным предпринимателям, к малому и среднему бизнесу", — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, развитие региональных банков должно быть государственным приоритетом.

"Прискорбно, что сегодня количество малых банков неуклонно сокращается, а их активы снижаются. Доля активов кредитных организаций, которые находятся ниже двухсотого места в рейтинге по объёму капитала, составляет сегодня всего 1,5%", — констатировала спикер.