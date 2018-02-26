Матвиенко выступила против привилегий банкам из Фонда консолидации сектора

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Нельзя предоставлять без оснований существенные привилегии банкам, которые попали в Фонд консолидации банковского сектора, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что в Совфеде приветствуют новый механизм санации кредитных организаций через Фонд и ту оперативность, с которой регулятор использует этот механизм
"Но надо понимать, что нам не нужна "санация ради санации". Принимаемые меры должны давать осязаемый результат", — заявила Матвиенко.