Матвиенко выступила против привилегий банкам из Фонда консолидации сектора

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Нельзя предоставлять без оснований существенные привилегии банкам, которые попали в Фонд консолидации банковского сектора, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно, нельзя давать существенные привилегии банкам, которые ещё несколько месяцев назад, что называется "лежали на боку", только по той причине, что сегодня они принадлежат Фонду консолидации (банковского сектора)", — заявила она на заседании Межрегионального банковского совета.

Она отметила, что в Совфеде приветствуют новый механизм санации кредитных организаций через Фонд и ту оперативность, с которой регулятор использует этот механизм

"Но надо понимать, что нам не нужна "санация ради санации". Принимаемые меры должны давать осязаемый результат", — заявила Матвиенко.