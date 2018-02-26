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Экономика

Эксперты рассказали о будущем банковского сектора России

00:4626.02.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловКупюры. Архивное фотоКупюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Доля государства в банковской системе РФ в связи с санациями крупных банков к началу 2018 года выросла до 70%, сложившаяся структура банковской системы сохранится на горизонте минимум трех-четырех лет, следует из ежегодного прогноза АКРА по банковской системе.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Банк России взял в 2017 году на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка, в том числе в августе "ФК Открытие" и в сентябре — Бинбанк. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в начале февраля говорила, что внутри ЦБ принято решение объединить "Открытие" и Бинбанк. А глава "Открытия" Михаил Задорнов пояснял, что объединение нужно для синергии — такой банк быстрее выйдет на рентабельность, и, соответственно, — на рынок. Процесс объединения, по его словам, планируется провести в течение девяти-двенадцати месяцев.

"Доля государства в банковской системе к 2018 году выросла до 70% по сравнению с 63% на начало 2017 года. Эта доля стала самой высокой среди всех рыночных отраслей России. Рост участия государства в банковской системе в 2017 году происходил в основном за счет передачи в ФКБС трех крупнейших частных банков: "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Бинбанк с учетом санируемых ими или принадлежащих им банков. Сложившаяся структура банковской системы сохранится на горизонте минимум трех-четырех лет. Примерно такой промежуток времени может потребоваться для завершения санации и начала поэтапной приватизации банков, находящихся в ФКБС", — говорится в документе.

Монеты в банке
© Fotolia / Jeanette
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Аналитики также указывают, что в случае объединения "ФК Открытия" и Бинбанка процесс "разгосударствления" банковской системы может занять более длительный период. "Если санация банка "ФК Открытие" и Бинбанка пойдет по пути создания на их основе объединенного банка, то процесс (приватизации банков — ред.) может занять пять и более лет в силу организационных причин, что означает консервацию сложившейся структуры банковской системы на длительный срок", — подчеркивают авторы прогноза.

Доминирование государства продолжится

Вплоть до приватизации санируемых крупнейших банков доля госсектора и квазигоссектора в банковской системе, вероятно, будет расти и дальше, хотя и не такими темпами, как в 2017 году, прогнозируют эксперты АКРА.

Данной тенденции будет способствовать как дальнейшая чистка регулятором российского банковского сектора, так и переток клиентов в банки с более высоким кредитным качеством на фоне крупных санаций прошлого года. Как правило, отмечается в обзоре, высокое кредитное качество ассоциируется с ведущими госбанками в связи с высокой вероятностью их поддержки со стороны государства.

Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Сохранение существенной доли банковской системы в государственной собственности связано с рисками неэффективности сектора и его более высокой чувствительности к неблагоприятным изменениям операционной среды", — считают аналитики.

Они объясняют это рядом факторов. Во-первых, государство может неоптимально управлять инвестициями, поскольку оно склонно предоставлять дополнительные ресурсы не наиболее эффективным, а наиболее нуждающимся в сохранении адекватного финансового положения банкам. Во-вторых, в настоящее время отсутствуют единые для всех государственных финансовых институтов прозрачные и публичные критерии эффективности управленческих команд. Также, отмечают аналитики, у Банка России может образоваться конфликт интересов, поскольку он выступает одновременно как регулятор и собственник банков, находящихся под контролем ФКБС.

"Высокая доля государства в финансовом секторе ведет к формированию повышенных условных обязательств бюджета и Банка России по поддержке банковского сектора, что в периоды экономической нестабильности реализуется в существенных объемах фактически оказываемой помощи", — уверены аналитики.

Знак процента. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Надежность потеряет значимость

По словам автором прогноза, в условиях доминирования государства в банковской сфере госбанки будут все активнее конкурировать друг с другом за источники фондирования и заемщиков, а фактор надежности в конкурентной борьбе уйдет на второй план.

"Рост участия государства в банковской системе при резком сокращении числа крупных частных российских банков приведет к изменению характера и качества конкуренции: крупнейшие госбанки будут все активнее конкурировать друг с другом как за источники фондирования, так и за качественного заемщика. Спецификой такой конкуренции между госбанками является их относительно однородное высокое кредитное качество, обусловленное поддержкой государства или крупнейших госкомпаний", — отмечают эксперты.

"Соответственно, в конкуренции между госбанками фактор их надежности и кредитоспособности, традиционный для российского рынка с точки зрения клиентов, не будет играть определяющую роль", — подчеркивают они.

Владимир Путин во время общения с рабочими ОАО Ростсельмаш в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Условия конкуренции

В складывающейся ситуации основные конкурентные усилия банков будут направлены на продвижение дополнительных продуктов и предоставление дополнительных услуг, технологическое лидерство, а также повышение популярности бренда в различных клиентских сегментах, говорится в прогнозе АКРА.

Конкурентные условия в некоторых направлениях кредитования также изменятся в связи с появлением новых специализированных госбанков, указывают аналитики, напоминая, что правительство РФ в январе текущего года приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам на базе санируемого Промсвязьбанка.

"Уход крупных госбанков из значительной части сектора ОПК, который в целом характеризуется стабильностью заемщиков-бюджетополучателей, а также обострение конкуренции в по-прежнему высокомаржинальном и низкорискованном ипотечном сегменте обострят конкуренцию между крупнейшими госбанками в других сегментах экономики", — подчеркивают эксперты.

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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На фоне таких изменений АКРА ожидает снижения прозрачности и открытости банковского сектора в некоторых направлениях. "Прежде всего это затронет работу с ОПК и госконтрактами, где значительная часть информации о банках и их клиентах, вероятно, подпадет под ограничения, устанавливаемые правительством РФ в соответствии с принятыми в 2017 году поправками к закону "О банках и банковской деятельности".

Кроме того, авторы исследования прогнозируют, что определенная нервозность и снижение доверия в секторе, возникшие на фоне отзывов лицензий и передачи нескольких банков в ФКБС, сохранятся на протяжении 2018 года.

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