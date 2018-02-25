Intesa Sanpaolo готова принять участие в проекте "Северный поток-2"

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Итальянская финансовая группа Intesa Sanpaolo готова принять участие в финансировании проекта "Северный поток-2", но только если не помешают санкции, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров банка "Интеза" (входит в состав группы) Антонио Фаллико.

"Мы ждем решение Европейской комиссии по этому поводу. Пока оно по разным причинам не принято. Если решение будет положительным, имеется в виду нераспространение санкций на этот проект, Intesa Sanpaolo готова в нем участвовать. Если решение будет отрицательным, но мы надеемся, что так не случится, тогда банк не сможет фигурировать в проекте, как и многие другие потенциальные участники", — сказал Фаллико.

Он отметил, что ясность по этому вопросу должна появиться в ближайшее время. "Во всяком случае, после выборов президента в России это должно стать понятно", — добавил глава совета директоров банка "Интеза".

"Естественно мы можем финансировать только те сегменты бизнеса, которые не попали под санкции. Я очень рассчитываю, что главы Германии и Франции уже поняли, что подобные ограничения направлены не только против РФ, но и против Европы. Если "Северный поток-2" по американским санкциям будет заблокирован, экономика ЕС понесет большие потери", — отметил Фаллико.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

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