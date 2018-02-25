Эксперты оценили рост цен на билеты на ЧМ-2018 в Россию для иностранцев

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Авиабилеты в Россию для иностранных болельщиков на время чемпионата мира по футболу подорожали до 2,7 раза, сообщили РИА Новости в сервисе путешествий OneTwoTrip.
Так, увеличение стоимости авиабилетов зафиксировано на 29 направлениях из 30. Исключением стали билеты из Токио в Москву, которые в день открытия чемпионата стоят на 21% дешевле, чем за два месяца до. На остальных направлениях билеты подорожали. Меньше остальных это ощутят жители Кореи, Панамы и Марокко (рост цен составляет 7,7%, 9% и 10% соответственно).
По данным туристического сервиса Туту.ру, самый дорогой билет на даты ЧМ-2018 был куплен в Санкт-Петербург из Сиэтла — он обошелся туристу в 95,5 тысячи рублей. Наиболее дорогой билет в Калининград обошелся путешественнику из Москвы в 20,6 тысячи рублей за перелет в одну сторону. Больше всего за поездку в Сочи отдал болельщик из Читы — 51,2 тысячи рублей за билеты в обе стороны.
Дешевле всего билеты на период чемпионата обошлись путешественнику из Сочи. За 2,8 тысячи рублей он приобрел билет в Москву (в одну сторону). Также среди недорогих оказались билеты из Симферополя в Москву (2,9 тысячи рублей), из столицы в Самару (3,5 тысячи рублей), из Петербурга в Сочи (4,5 тысячи рублей) и из Ижевска в Петербург (5,3 тысячи рублей).